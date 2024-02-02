دعم مدارس معالجة التسرب من التعليم ببلبيس بأجهزة إنترنت وشاشات ذكية

زارت رندا حلاوة مدير الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم بوزارة التربية والتعليم، برفقة علي مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وممثلي برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف؛ مدرستي الشيخ عمر والزوامل فصل واحد، التابعتين لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية.

استهدفت زيارة مدير الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم بوزارة التربية والتعليم، الاطمئنان على تركيب أجهزة انترنت وشاشات ذكية بالمدرستين، وتدعيمهما بكل الأجهزة التكنولوجية الحديثة، حتى يستوعب الطلاب المواد الدراسية بشكل مُيسر.

وكان في استقبال مدير الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم بوزارة التربية والتعليم؛ محمد منصور مدير إدارة التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ووفاء طلبة مدير عام إدارة بلبيس التعليمية، ونيفين جاد مدير مرحلة التعليم المجتمعي بالإدارة.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، قد أصدر

قرارًا بتشكيل فرق معالجة التسرب من التعليم، وفقا لخطة الوزارة، وذلك لحل مشكلة التسرب من التعليم، وضمت هذه التعليمات:

أولا: تشكيل فرق معالجة التسرب من التعليم بالمديريات التعليمية كافة وتتكون الفرق من «أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، مسؤول من شؤون الطلبة، مسؤول من المشاركة المجتمعية، مسؤول من النظم والمعلومات».

ثانيًا: يعمل الفريق بكل إدارة تحت إشراف وكيل الإدارة، وبالمديريات التعليمية تحت إشراف وكيل المديرية.

ثالثًا: ضرورة التنبيه على الإدارات التعليمية كافة بمخاطبة المدارس لتفعيل النصوص «۱۹- ۲۰-۲۱» من قانون التعليم رقم «۱۳۹» لسنة ۱۹۸۱، بشأن التسرب من التعليم.

رابعًا: يعمل فريق النظم والمعلومات بالتعاون مع شؤون الطلبة بمساعدة الإخصائي الاجتماعي والإخصائي النفسي بالمديريات بإعداد الطلاب المتسربين من التعليم، والمعرضين للتسرب- مِمَّن يسجل لهم غياب في فترات محددة ومتكررة - والطلاب المنقطعين.

خامسًا: العمل على تقسيم المدارس التي تعاني من مشكلة التسرب من التعليم، ثم يعمل كلاً من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمديريات والإدارات التعليمية، بدراسة كل حالة وإعداد تقرير مفصل عن كل حالة من حالات التسرب من التعليم يشمل أسباب التسرب من التعليم في هذه المدارس، وبيان يوضح فيه طرق العلاج.

سادسًا: متابعة الطلاب الذين تمت عودتهم إلى المدرسة، واستمرار الملاحظة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب.