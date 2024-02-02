طقس الجمعة مائل للبرودة نهارا والعظمى 16 درجة بالفيوم

يسود محافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير، ليصبح طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وسط غطاء سحابي وإستمرار نشاط الرياح على فترات.

وتصل البرودة ذروتها ليلا مع الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة اليوم إلى معدلات متدنية، مع إستمرار الشبورة الكثيفة صباحا ونشاط الرياح الخفيفة ليلا ونهارا.



وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تبقى في معدلاتها المنخفضة خلال هذه الفترة، مع إنتشار السحب المتوسطة والكثيفة أحيانا، وبقاء الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، واستمرار ظهور السحب المتوسطة ونشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات، وخاصة في مناطق الظهير الصحراوي، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، كما يساعد نشاط الرياح والغطاء السحابي على الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة نهارا، بالإضافة إلى انخفاضها ليلا ليصبح الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

طقس شديد البرودة ليلا والصغرى 7 درجات في الفيوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظة الفيوم تبلغ 16 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 7 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بضرورة ارتداء الملابس المناسبة والثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.

وأفادت الهيئة أن سرعة الرياح اليوم تبلغ نحو 30 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 45 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قد رفعت درجة الجاهزية القصوى استعدادا لأي تقلبات في الطقس أو تساقط الأمطار، من خلال نشر سيارات كسح المياه بالشوارع والميادين العامة، للعمل على سحب تراكمات مياه الأمطار حال سقوطها، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.