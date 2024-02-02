الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قبل الخروج .. اعرف أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

امطار
امطار

يشهد اليوم الجمعة استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة

وتبدأ خريطة سقوط الأمطار بداية من الأسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعريش وشمال سيناء ورفح ، وذلك بعد تأثرها بالعواصف الرعدية ثم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على  بعض المناطق.

وجاءت  محافظات الوجه البحرى بعد هذه المحافظات حيث تتساقط الأمطار مع تقدم الوقت ولكن شدتها ولكنها تكون أقل حدة عن شمال البلاد ، اضافة الى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة لمناطق من شمال الصعيد .

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.

 

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