الجمعة 02 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يشهد اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024 العديد من المواجهات الهامة والنارية في مختلف بلدان العالم حيث تنطلق الليلة مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب وجود لقائين مشتعلين في كأس آسيا.

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وتستعرض لكم بوابة الوفد " جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقناة الناقلة "..

 مباريات كأس أمم أفريقيا  

نيجيريا X أنجولا ، 7 مساءًا  بتوقيت القاهرة  ، 8 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة،  beIN Sports HD 3 Max

جمهورية الكونغو X غينيا ، 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة،  beIN Sports HD 1 Max

 

مباريات كأس أمم أسيا  

طاجيكستان X الأردن ، 1.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، 2.30 مساءا بتوقيت مكة المكرمة، SSC1 HD .

أستراليا X كوريا الجنوبية ، 5.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، 6.30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، SSC1 HD.

 

الدوري الفرنسي

ستراسبورج X باريس سان جيرمان ، 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports. 

 

الدوري الألماني 

هايدنهايم X بوروسيا دورتموند ، 9.30 مساءًا بتوقيت القاهرة ، 10.30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. 

 

الدوري الإيطالي  

ليتشي X فيورنتينا ، 9.45 مساءًا بتوقيت القاهرة، 10
45 بتوقيت مكة المكرمة، AS SPORTS PREMIUM 1.

 

الدوري الاسباني 

أتلتيك بيلباو X ريال مايوركا ،  10 مساءًا بتوقيت القاهرة، 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports HD 3.

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