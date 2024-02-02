مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024 العديد من المواجهات الهامة والنارية في مختلف بلدان العالم حيث تنطلق الليلة مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب وجود لقائين مشتعلين في كأس آسيا.

إقرأ أيضًا..





وتستعرض لكم بوابة الوفد " جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقناة الناقلة "..

مباريات كأس أمم أفريقيا

نيجيريا X أنجولا ، 7 مساءًا بتوقيت القاهرة ، 8 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports HD 3 Max

جمهورية الكونغو X غينيا ، 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports HD 1 Max

مباريات كأس أمم أسيا

طاجيكستان X الأردن ، 1.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، 2.30 مساءا بتوقيت مكة المكرمة، SSC1 HD .

أستراليا X كوريا الجنوبية ، 5.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، 6.30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، SSC1 HD.

الدوري الفرنسي

ستراسبورج X باريس سان جيرمان ، 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports.





الدوري الألماني

هايدنهايم X بوروسيا دورتموند ، 9.30 مساءًا بتوقيت القاهرة ، 10.30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الدوري الإيطالي

ليتشي X فيورنتينا ، 9.45 مساءًا بتوقيت القاهرة، 10

45 بتوقيت مكة المكرمة، AS SPORTS PREMIUM 1.

الدوري الاسباني

أتلتيك بيلباو X ريال مايوركا ، 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports HD 3.