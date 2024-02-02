اليماني: عبد الله السعيد إضافة قوية.. وتأخر في انضمامه للزمالك

أكد محمد اليماني نجم الإسماعيلي السابق، أن صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك ستحقق إضافة قوية للفريق الأبيض، وستساهم في تطور أداء الأبيض خلال الفترة القادمة من الموسم الجاري 2023/2024.

وقال اليماني في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "عبدالله السعيد إضافة قوية للزمالك، والفريق كان بحاجة لدعم كبير خاصة في منطقة وسط الملعب".

وتابع: "أتوقع تألق الرباعي محمد شحاتة وناصر ماهر وياسر حمد وعبدالله السعيد، بالإضافة إلى مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الذي أتوقع أنه تأسس بشكل صحيح خلال فترته الاحترافية بالدوري الألماني، ولكني لا أستطيع الحكم عليه حتى أراه في أرض الملعب".

وأكمل: "عبدالله السعيد لاعب مميز ويمتلك خبرة كبيرة، ويمكنه التحكم في إيقاع المباريات، قادر على التسجيل وصناعة الفرص، وتأخر في انضمامه للزمالك".