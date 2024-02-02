طولان: مجلس الزمالك يسير بُخطي ثابتة ونجح في حل المشاكل

أشاد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، بمجلس إدارة القلعة البيضاء بعد رفع الإيقاف عن القيد وحل جميع القضايا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "المجلس الحالي يسير بُخطي ثابتة خلال المرحلة الحالية ونجح في حل جميع المشاكل مثل إيقاف القيد والعمل على إبرام صفقات".

وأضاف: "مجلس الزمالك جاء في وقت صعب للغاية ولكنه أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية وتحقيق طموحات جماهير القلعة البيضاء".