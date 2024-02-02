وزير التموين الأسبق يكشف سر زيارته للمعبد اليهودي (فيديو)

كشف الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، سر زيارته للمعبد اليهودي خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه يرجع إلى هاجسه بالتنوع.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس: "انطلاقا من هاجس التنوع عملنا زيارة للمعبد اليهودي في شارع عدلي، من 3 أيام، وكانت زيارة كاشفة، والمكان ده مش مهجور ولا ترجع ملكيته للأعداء، لأنه يرجع إلى المصريين، الجدود منذ أجيال ماضية كانوا به".

وتابع: "معرفش من كم جيل كان جدودي مسيحيين أم يهود، إذا تم النظر إلى الأمر نظرة موضوعية".

الترتيب لزيارة المعبد اليهودي

وعن الترتيب للزيارة، أوضح: "تواصلت مع الأستاذة ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية، وكان والدها صديقي وهو مصري حتى النخاع، وذهبنا للزيارة وكانت واقعة كاشفة عن أنك جزء من العمق والامتداد المصري، في أحد تفريعاته لأنه كثير من المقولات لأن هناك طقوس دينية مشتركة بين الأديان الثلاثة، علاوة على حجم الإسهام للطائفة اليهودية ثقافيا وفنيا وسياسيا واقتصاديا".

وتابع: “أهم أنصار طلعت حرب تدعيما للاقتصاد المصري كان يهوديا مصريا وهو رجل أعمال”، لافتا إلى أن المعبد اليهودي جرى إنشاؤه في مطلع القرن العشرين وكان أعلى خط بياني للطائفة اليهودية في مصر.

وأكد أن تلك الزيارة كانت منشئة، لأنه لاحظ بعد الزيارة أن تلك الزيارة كانت مغيرة للمنظور بشكل عام، وتغير وجهة النظر العامة".