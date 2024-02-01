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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حماقي وعمرو يوسف وأنغام.. حضور فني في مباراة النصر وإنتر ميامي في الرياض

حماقي وعمرو يوسف
حماقي وعمرو يوسف من المباراة

شهدت مباراة فريق النصر وإنتر ميامي حضور فني مميز في السعودية، المقام ضمن فعاليات كأس موسم الرياض 2024.

الفنانون وابنارهم في مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي 

حضر كل من الفنان محمد حماقي برفقة ابنته فاطمة والفنانة أنغام برفقة نجلها عمر والفنان عمرو يوسف والفنان أحمد حلمي.

 

نتيجة مباراة النصر السعودي وفريق غنتر ميامي الأمريكي

حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء في بطولة كأس موسم الرياض

ومن المقرر أن تكون مواجهة إنتر ميامي ضد نظيره النصر السعودي هي المواجهة الثانية في بطولة كأس موسم الرياض الودية، على أن تكون المواجهة الأخيرة في البطولة الودية يوم 8 من شهر فبراير المقبل بين فريقي الهلال والنصر.

 

 

 

 

 

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