تحت أنظار ميسي.. النصر يكتسح إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

اكتسح فريق النصر السعودي ضيفه إنتر ميامي الأمريكي بنصف دستة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا في إطار كأس موسم الرياض.

أهداف النصر جاءت بتوقيع كل من أندرسون تاليسكا (هاتريك) ومحمد خليل مران و أوتافيو وايميريك لابورت.

وشهد تشكيل إنتر ميامي أمام النصر السعودي، غياب نجم الفريق ليونيل ميسي للإصابة، بينما تواجد لويس سواريز في الهجوم، وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس في الوسط.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الإله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: اندرسون تاليسكا - عبد العزيز العليوة - محمد مران.

تشكيل إنتر ميامي

حراسة المرمى: دارك كاليندير.

خط الدفاع: توماس أفيليش، كريفستوف، نوح آلين.

وسط الملعب: أندريه يدلين، جراسيل، سيرجيو بوسكيتس، ديفيد رويز، جوردي ألبا.

الهجوم: لويس سواريز، ليوناردو كامبانا.

ويعد ملعب المملكه ارينا احد الملاعب الحديثة انشائيا بالمملكه العربيه السعودية بعد ان تم افتتاحه 24 من شهر يناير الماضي بمواجهة الهلال وانتر ميامي الامريكي.

ويعد الملعب هو الاستاذ الرئيسي لنادي الهلال خلال الارتباطات المحلية والقارية المقبلة للفريق