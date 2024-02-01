النصر يمطر شباك إنتر ميامي بنصف دستة أهداف

لا يتوقف فريق النصر السعودي عن زيارة شباك ضيفه إنتر ميامي الأمريكي حيث هز شباك خصمه بنصف دستة أهداف في المباراة الجارية بين الفريقين في إطار كأس موسم الرياض.

أهداف النصر جاءت بتوقيع كل من أندرسون تاليسكا (هاتريك) ومحمد خليل مران و أوتافيو وايميريك لابورت.

وانتهت مجريات الشوط الاول بتقدم الفريق السعودي الذي تمكن من مباغتة انتر ميامي بثلاثة أهداف متتالية في أقل من ربع ساعة فقط بعدما جاء الهدف الاول عن طريق اللاعب اوتافيو عند الدقيقه الثالثة تبعه اللعب تاليسيكا بثاني الاهداف عند الدقيقه 10:00 قبل ان يختتم اللاعب لابورتي ثلاثية الفريق عند الدقيقه ١٢.

ويعد ملعب المملكه ارينا احد الملاعب الحديثة انشائيا بالمملكه العربيه السعودية بعد ان تم افتتاحه 24 من شهر يناير الماضي بمواجهة الهلال وانتر ميامي الامريكي.

ويعد الملعب هو الاستاذ الرئيسي لنادي الهلال خلال الارتباطات المحلية والقارية المقبلة للفريق