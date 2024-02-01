المؤبد لـ 5 أشخاص كونوا عصابة للاتجار بالمخدرات والسلاح

قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الثانية عشرة، بالسجن المؤبد لخمسة أشخاص لقيامهم بتشكيل عصابة بقيادة زوجين للاتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى حكم مؤبد آخر بجرم الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإغلاق محلات تجارية مع كبار التجار ومروجي المخدرات وأسلحة بدون ترخيص في البلاد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وساعده المستشاران أسامة على فراج، وأحمد حسونة عزب نائب رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وأمانة أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن.

تفاصيل الحالة

ترجع وقائع القضية رقم 885 لسنة 2023 جنايات أسيوط الجديدة إلى ورود بلاغ لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإدارة المركزية للصعيد بوزارة الداخلية يفيد بأن “عادل م. م.” 56 سنة، وزوجته “فهيمة أ. ح.” 45 سنة، يقيمان في القاهرة، و“زكريا ع. س.” 31 سنة، يقيم بجنوب سيناء، وشقيقه “مصطفى ع. س.” 43 سنة و”حاتم ع. م.” 30 سنة، يقيم بالفيوم، قاموا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في الاتجار وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، يقودها الأول وزوجته المتهمة الثانية، حيث قاموا بالترتيب وإبرام أعمال تجارية مع أهم المتاجرين والمروجين للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة في البلاد. ويقوم أحد المتهمين الهاربين بتمويل هذه الأعمال، والمتهمان “زكريا ع. س.” و”حاتم ع. م.” نقل وتخزين الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع داخل البلاد.

وخلصت التحقيقات إلى أن المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة، بهدف ترويجها لعملائهم بناء على اتفاقيات ومواعيد سابقة بينهم، باستخدام جمهورية مصر العربية مكاناً لممارسة نشاطهم الآثم. وذلك باستخدام وسائل النقل المختلفة لتمويه أجهزة المكافحة.

الإجراءات القانونية

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم تشكيل فريق من ضباط الإدارة مع قسم شرطة أسيوط الجديدة وقوات الأمن المركزي، وتم وضع خطة لمصادرة المتهم وما بحوزته من أسلحة وذخائر ومواد مخدرة.

قاد العقيد أحمد الدربي مفتش الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والرائد أسامة شوقي مفتش الإدارة، قوة من المباحث السرية التي هاجمت منزل المتهم الرابع زكريا. أ.س بمحافظة جنوب سيناء.

وتبين أن المتهم لم يكن حاضرا، وأن شقيقه المتهم الخامس كان حاضرا. وبتفتيش المنزل عثر على ثلاث أرائك تحتوي على مخازن سرية، وأريكة، وعند التفتيش عثر على مدفع رشاش روسي الصنع “جرينوف” و6 بنادق آلية، وبندقيتين قنص روسيتين الصنع، وبندقية قناصة تركية الصنع، وبندقية آلية بلجيكية الصنع، وبندقيتين من نوع لي إنفيلد، وبندقية خرطوشة تركية الصنع، ومسدس ماركة ستار، و4 مسدسات عيار 9 ملي، وطبنجتين ساقية، و3 تلسكوبات، ومنظار ميداني، وماسورتين رشاش جرينوف و43 شريط طلقات رشاش جرينوف وجرابين بندقية و4 جرابات بنادق، و7 مقابض، و30 خزنة مختلفة، ثولاثة صناديق بلاستيكية تحتوي على 837 عيارًا مختلفًا، و450 رصاصة 51 ملي عيار 7.62 و1455 رصاصة 39 ملي عيار 7.62 ، و475 رصاصة خرطوش عيار 12 ملي، و640 رصاصة 45 ملي عيار 5.56، و4 طلقات نصف بوصة وبمواجهته مع المتهم الخامس اعترف بأن الأسلحة والذخائر مملوكة لشقيقه. المتهم الثالث، وأنه ساعده في هذا النشاط مقابل حصوله على مبالغ مالية، وتمكنت القوة من القبض عليه.

وقادت التحريات إلى قيام المتهم الثالث “زكريا ع. س.” برفقة المتهم الخامس ”حاتم ع. م.” بالتوجه إلى محافظات الصعيد لترويج تجارته وعلى الفورقامت حملة، بقيادة المقدم أحمد نايل والمقدم مصطفى علوان مفتشو الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقوة من الشرطة السرية، إلى جانب الأمن المركزي، وقوة من وحدة المباحث بمركز أخميم بسوهاج. وقامت القوات برصد خط سير المتهمين، وإعداد كمائن على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، وتمكنت من القبض على المتهمين أثناء قيادتهما سيارة والذي اعترف بجريمته والاشتراك مع المتهمين الأول والثاني والرابع الهارب في قضية الاتجار بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة.

مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

ورغم ورود معلومات من العميد أحمد عادل مفتش الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجه المتهمين الأول والثاني نحو الطريق السريع الصحراوي الشرقي باتجاه محافظة أسيوط، إلا أنه على الفور تم تشكيل قوة أمنية وضباط مباحث من قسم شرطة أسيوط الجديدة، وتم تنفيذ كمين متقن جنوب حاجز الطريق السريع. وتمكنت القوة من إلقاء القبض على المتهم، وبتفتيش سيارته عثر على حقيبتين تحتويان على رشاشين من نوع جرينوف مفككين و830 طلقة، وعثر بداخلهما على 18 كيسًا بلاستيكيًا تحتوي على مادة الحشيش المخدرة، وبمواجهة نتائج الضبط والتحقيقات. اعترفوا بجرم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر دون ترخيص.

وأحال المستشار أحمد محفوظ، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تكوين عصابة يقودها الأول والثاني متخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر.