الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لعمل مهلبية بالفواكة الصحية

مهلبية بالفاكهة
مهلبية بالفاكهة

مهلبية بالفواكة من الحلويات الصحية والغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة الهامة لصحة جسمك وبشرتك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة.


 

طريقة عمل مهلبية بالفواكة

المقادير

- حليب : لتر

 

- الزبدة : ملعقة كبيرة

 

- قشطة : 2 ملعقة كبيرة

 

- سكر : نصف كوب

 

- ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

 

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة
 

- الفراولة : كوب (مقطعة)

 

- مانجو : كوب (مقطع)

 

- الموز : كوب (مقطع)

 

- التفاح : كوب (مقطع)

 

طريقة التحضير

في قدر على النار، ضعي الحليب واتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي السكر.

 

ذوبي النشا بالقليل من الماء، ثم أضيفيه إلى الحليب وقلبي واتركيه على النار حتى يصبح الحليب كثيفاً.
 

أضيفي الزبدة وماء الزهر والقشطة وقلبي.

 

اسكبي المهلبية في كاسات التقديم للنصف، ثم أدخليها للثلاجة حتى تبرد.

 

زيني الـ مهلبية بأصناف الفواكة وقدميها.

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