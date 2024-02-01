محافظ القاهرة: الدولة ماضية في الجهود الهادفة للتعامل مع ذوى الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إن الدولة المصرية ماضية بجدية واستمرارية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوى الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساو فى المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة واتاحة الفرص لهم ، بالاضافة الى التدريب المهني والذى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة.

جاء ذلك خلال افتتاح حسن شحاتة وزير العمل، معرضًا لمنتجات ،ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة ،بالشرابية،وذلك في إطار فعاليات نظمتها مديرية عمل القاهرة،شملت أيضًا تسليم 100 عقد عمل لذوي همم داخل مواقع عمل وإنتاج بمحافظة القاهرة ،كما سلم "الوزير" و"المحافظ " ،شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد ،الذين حصلوا على دورات تدريبية من داخل "المركز"،على مهن ،منها: الطاقة الشمسية،و التفصيل والخياطة ،وصيانة المحمول والدش،والهيدروليك..وغيرها، حيث استمع الوزير إلى الخريجين الجدد ،أثناء جولته داخل المعرض ،والذين وجهوا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على دعمهم في تنمية مهاراتهم وإقامة مشروعات صغيرة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهو ما تجلى أثره فى برامج تنفيذية عديدة من خلال التعاون متعدد الأطراف بين كافة الجهات المعنية لتوفير البيئة والمناخ الملائم لهم.

نلتقى اليوم معًا لنجني ثمار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة ووزارة العمل

وقال محافظ القاهرة أننا نلتقى اليوم معًا لنجني ثمار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة ووزارة العمل متمثلة فى مديرية العمل بالقاهرة لتعزيز حقوق أصحاب الهمم وكذلك التدريب المهني والتطوير ورفع الكفاءة.

وأشار محافظ القاهرة،الي ان اليوم نشهد تسليم 100 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة،وشهادات إتمام التدريب المهني لعدد 32 من أبنائنا المتميزين على أعمال الصيانة للأجهزة الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية وهو الأمر الذى تحقق بتعاون شركاء النجاح من المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدًا أن محافظة القاهرة تشجع الشباب على الاستفادة من الدورات التي تقدمها لهم وزارة العمل من خلال مراكز التدريب المهني التى تعد أحد وسائل الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة مع ما يشهده هذا السوق من تحديات تتطلب عمالة ماهرة ومدربة خاصة على المهن المستقبلية.

وتضمنت الفعاليات أيضًا عرض فيديو رصد نشاط "المديرية" في مجال التدريب،وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص ،خاصة لذوي الهمم،تنفيذًا لتعليمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل ،وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات ،بتنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الهمم ..وخلال لقاء الوزير شحاتة مع ذوي الهمم في الفعاليات اليوم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وانهم على رأس أولوياتها واهتماماته ،وقال لهم أن الرئيس يتابع خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل وذلك بشكل مباشر ..