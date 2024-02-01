ازالة ١٧ حالة تعدي على الاراضى الزراعية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة و الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

وتمكنت الموجه ٢٢ في يومها السادس من ازالة ١٧ حالة بناء مخالف على مساحة ٧١٨ م٢ ، كما نجحت بإزالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٧ أسهم على اراضي املاك الدولة

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من ازالة ١٠ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ١٨٨١ م٢ على الاراضي الزراعية الخاصة ،وازالة ٣حالات متغيرات مكانية و ٧حالات بناء مخالف