أمن أسيوط يضرب بؤر السلاح والمخدرات ويضبط 55 تاجرا

تمكنت قوات الشرطة في محافظة أسيوط من ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بالأسلحة النارية وتجارة المخدرات. وضُبط خلال هذه الحملات الأمنية عدد كبير من الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المخدرات المضبوطة بحوزة المشتبه بهم.

وفي الفترة المذكورة، تم ضبط 43 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة النارية، وكانت هذه القضايا تشمل 14 بندقية آلية و20 بندقية خرطوش و29 فردًا محليًا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وتم القبض على 43 متهمًا، منهم 38 كانوا معروفين لدى الشرطة بتاريخهم الجنائي.

وتم أيضًا ضبط 12 قضية تجارة المخدرات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات بما في ذلك 2,720 كيلوجرام من الحشيش و1,610 كيلوجرام من الشابو، بالإضافة إلى كمية من المخدرات الأخرى مثل الهيروين والأفيون. تم القبض على 14 متهمًا في هذه القضايا، منهم 12 معروف لديهم سجلات جنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 585 حكما قضائيا متنوعا في نفس الفترة، وذلك ضمن جهود الشرطة لتنفيذ العدالة وضمان تطبيق القوانين.

تأتي هذه الجهود الأمنية في إطار التصدي للجريمة وحماية الأمن العام، حيث تعمل السلطات الأمنية بكل قوة واصرار للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وتطبيق القانون بصرامة.