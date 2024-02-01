جوزيه جوميز البرتغالى يوقع للزمالك رسميا

العقد لمدة موسم ونصف

وقع البرتغالى جوزيه جوميز للزمالك لمدة موسم ونصف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للكولومبي أوسوريو.

وحضر المدير الفني إلى مقر نادى الزمالك اليوم والتقى مع حسام المندوه أمين صندوق النادى وعدد من أعضاء المجلس كم حضر عبد الواحد السيد مدير الكره

ويصحب المدير الفني الجديد ثلاثة مساعدين مدرب ومحلل أداء ومدرب حراس مرمى وسوف يقود تدريبات الزمالك بعد غدا السبت .

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.