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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حلوى شتوية.. اصنعي مهلبية بالقهوة والكريمة وتمتعي بمذاق لذيذ

مهلبية بالشوكولاتة
مهلبية بالشوكولاتة والقهوة

مهلبية بالقهوة والكريمة من الحلويات اللذيذة والمفضلة لعشاق القهوة، فتحتوي على مسحوق القهوة مع كريمة الخفق ومكونات آخرى، نقدمها لك بالتفاصيل خلال السطور التالية.


 

مهلبية بالقهوة والشوكولاتة

طريقة عمل مهلبية بالقهوة والكريمة

المقادير

- حليب : كوب (سائل)

 

- ماء : كوب

 

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

 

- نشاء : ملعقتان كبيرتان

 

- قهوة سريعة الذوبان : 3 ملاعق كبيرة
 

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة، للتزيين)

 

مهلبية بالشوكولاتة والقهوة 

طريقة التحضير

1. نذوب القهوة والنشا في نصف كوب من الماء ونحرك جيدا حتى يذوب الخليط.

 

2. نضيف باقى الماء على الحليب مع السكر ونضعه في قدر على النار ونحرك باستمرار حتى يغلي ويصبح متماسك.

 

3. نصب المزيج في أكواب ويترك في الثلاجة حتى يبرد تماماً.
 

4. عند التقديم نزين بالكريمة بواسطة كيس وممكن أن ننثر الشوكولاتة أو القهوة على الوجه.

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