التفاصيل الكاملة لفيلم "التجربة المكسيكية" بعد طرحه فى السينمات

طرح أمس الأربعاء فيلم «التجربة المكسيكية» بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من نجوم الفن بدور العرض السينمائي.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي، وإنتاج الاء لاشين.

التجربة المكسيكية

وكان انطلق، تصوير فيلم "التجربة المكسيكية"، بعد تأجيل 3 سنوات، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى.



وأوضح المؤلف محمود حمدان فى تصريحات صحفية، أن الفيلم سيتم تصويره بمصر إلى جانب بعض المشاهد الخارجية فى المكسيك، موضحا أنه تم تغير كبير بالسيناريو.



الفيلم من بطولة عمرو عبد الجليل , بيومي فؤاد ، محمد ثروت ، محمود حافظ ، احمد فتحي ، ندا موسي ، ليلي عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، من اخراج شادي علي، منتج منفذ هاني عبد الله، ومن إنتاج الماسه هشام عبد الخالق.

من ناحية أخري شارك الفنان عمر عبد الجليل مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" حيث ظهر فى البوستر الرسمى وهو يقف على خشبة المسرح وحمل البوستر شعار "عن سيرة فنان ومسيرة أمة".

يشار إلي أن مسلسل "الضاحك الباكي" يتناول سيرة حياة الممثل الراحل نجيب الريحاني، من بطولة ​عمرو عبد الجليل​، فردوس عبد الحميد، ​هاجر الشرنوبي​، ​محمد سليمان​، ​محمد صلاح آدم​، تأليف ​محمد الغيطي​، إخراج محمد فاضل.