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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

لفتة إنسانية من منذر رياحنة أثناء تسلمه جائزة أفضل ممثل عربي

منذر رياحنة
منذر رياحنة

حصد الفنان منذر رياحنة، جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2023، وذلك بحفل ملتقى التميز والإبداع العربي في نسخته الثانية والتي أقيمت أمس الأربعاء.

 

وطالب منذر رياحنة من الحضور من نجوم الوطن العربي الوقوف كرامة لأهل غزة الدين يعانون منذ أكثر من 100 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم والمحتل .

منذر رياحنة

 

أقيم مساء أمس الأربعاء، حفل ملتقى التميز والابداع العربي في دورته  الثانيه وذلك في احد  فنادق التجمع الخامس تحت رعاية  وزارة الثقافة.

 

 شهد الحفل  تكريم  مجموعة  كبيره  لأهم نجوم الوطن العربي المتميزين في الفن والاعلام  والرياضه، من ضمنهم  النجم الاردني العربي  منذر رياحنه  كافضل ممثل عربي لعام 2023.

 

حرص منذر رياحنه  بعد تكريمه قبل استلامه  للجائزة على طلبه من  نجوم الوطن العربي  الوقوف  كرامة لاهل غزة ، كما عبر عن أمنيته أن تقام الدورة الجديدة في القدس ان شاء اللع .

 

جديد منذر رياحنة في رمضان 2024

يذكر أن الفنان منذر رياحنه يواصل تصوير مسلسله  المعلم  مع  النجم  مصطفى شعبان المقرر عرضه  ضمن  موسم دراما رمضان 2024.

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