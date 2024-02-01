المفوضية الأوروبية: سنزود كييف بالصواريخ والدبابات و"مليون قذيفة" حتى نهاية العام

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي، تعهد المفوضية الأوروبية بتسليم المزيد من المعدات العسكرية لكييف، وذلك ليس قبل نهاية هذا العام.

وحسب سبوتنيك، أوضحت فون دير لاين: "لقد وصل دعمنا العسكري لكييف بالفعل إلى مستوى غير مسبوق قدره 28 مليار دولار، وسوف نوفر المزيد من الدبابات والمروحيات والدفاعات الجوية والصواريخ، وبالطبع المزيد من القذائف، وقد زادت الصناعة العسكرية في الاتحاد الأوروبي بالفعل من الإنتاج بنسبة 40%، وسنوقع عقودا في الأسابيع المقبلة".

وأضافت فون دير لاين أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيزود أوكرانيا بـ500 ألف قذيفة بحلول مارس، وبحلول نهاية العام سيضاعف هذا الرقم.

وفي 1 فبراير، أفيد أن الامتثال للمعايير الديمقراطية سيكون شرطا أساسيا لتقديم المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا للسنوات الأربع المقبلة.

وأفاد رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، بأن جميع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 في قمة بروكسل اتفقوا على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وأدان السياسي الفرنسي زعيم حركة الوطنيين، فلوريان فيليبوت، قرار الاتحاد الأوروبي بتحويل 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، وفي وقت سابق، تحدثت أوكرانيا عن نية الغرب إجبار كييف على الاستسلام.