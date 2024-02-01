في ذكرى القديس تيموثاوس.. محطات لا تُنسى في حياة رمز الأرثوذكسية

يُصادف اليوم الخميس 1 فبراير الموافق 23 طوبة حسب التقويم القبطي، ذكرى استشهاد القديس تيموثاوس، تلميذ القديس بولس الرسول وأسقف أفسس، وهو أحد الرموز المؤثرة التي تحرص الكنيسة الأرثوذكسية على إعادة احياء ذكراها في مثل هذا اليوم سنويًا.



ولد القديس تيموثاوس، في بلدة "لِسترة" التي تقبع بآسيا الصغرى من أصول يونانيه ، تربى في كنف أمه اليهودية على حياة التقوى والإيمان ودراسة الكتب المقدسة، وورد بالكتب التاريخية وحفظ التراث المسيحي أن معلمه القديس بولس قال له عن هذا الأمر: " أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولاً في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي. ولكنني موقن أنه فيك أيضاً " ( 2تى 1: 5) وأيضاً ذكر في قوله: " وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تُحكِّمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع " ( 2تى 3: 15).

كان للقديس بولس الرسول الفضل في اتباع القديس تيموثاوس لإيمان المسيحي وأصبح تلميذاً له، كما صحبه في أغلب رحلاته لنشر الفكر وتعاليم السيد المسيح، ووجد فيه نمو روحي كبير فأقامه أسقفاً على مدينة أفسس.

ورد في التاريخ المسيحي المحفوظ في الكنيسة الأرثوذكسية رسالتين جمعتهما الأولى عام 64م يوضح فيها التزاماته الرعوية وبعض التنظيمات الكنسية، والثانية عام 67م يحثه فيها على الجهاد من أجل حفظ الإيمان.

عرف القديس الراحل بنشاطة القوي وحرصه الرعوي الكبير حيث جذب الكثيرين من الوثنيين ، وكان له أعداء من الوثنيين الأمر الذي خلق في نفوسهم عداء كبير لهذا القديس فكانوا يتعرضون له حتى فاضت روحه بأفسس، ونال إكليل الشهادة وانتقل الى الامجاد السماوية ويذكر كتاب السنكسار أن هناك مجموعات من المؤمنون أخدوا جسده ودفنوه في مدينته.