سيارة اسطوانات بوتاجاز تصطدم بحاجز كوبري الواسطي بأسيوط

تعرضت سيارة تحمل أسطوانات بوتاجاز لحادث سير مروع على كوبري الواسطي بمركز الفتح في محافظة أسيوط حيث وقع الحادث عندما اصطدمت السيارة بحاجز الكوبري، مما أسفر عن تعطل حركة المرور في المنطقة وتعطيل الطريق لساعات.

وقد هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث على الفور، وتم نقل السائق إلى المستشفى لتلقي العلاجات الطبية اللازمة. وتم فرض إجراءات مؤقتة لتنظيم حركة المرور وتأمين المنطقة وجارٍ التحقيق في أسباب الحادث.

تم تأمين المنطقة بشكل سريع من قبل شرطة مركز الفتح بأسيوط وتم إغلاق الكوبري جزئيًا لفترة من الوقت لتسهيل عملية إزالة السيارة المتضررة وتطهير الموقع من الأسطوانات المتناثرة.

وتجري الآن التحقيقات لتحديد أسباب الحادث وتحديد ما إذا كان السائق مسببًا له أو إذا كان هناك عوامل أخرى تسببت في الحادث.