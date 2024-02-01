رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح "ملتقى الشباب والمسئولية المجتمعية" بالإسماعيلية

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مساء اليوم، مع الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، في افتتاح ملتقى "الشباب والمسئولية المجتمعية" الذي ينظمه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي جمهورية مصر العربية ضمن سلسلة الملتقيات الشبابية وذلك في مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 1 إلى 4 من فبراير الجاري 2024م.

يأتي المؤتمر برعاية المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بحضور فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور طارق بن عبد الله معلا مدير ادارة الشؤون التعليمية بالندوة العالمية للشباب الاسلامي، والدكتور حامد ابو طالب امين عام مساعد المجلس الاسلامي العالمي للدعوة و الاغاثة، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الطلاب الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والدكتور مصطفي الشيمي مدير عام المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ومحمد قاسم مدير عام رعاية الطلاب بجامعه الازهر، ونخبة من العلماء والمفكرين.

رئيس جامعة الأزهر

وأوضح الدكتور رضا محمد عبده، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمصر، أن الهدف من عقد هذا الملتقى هو ترسيخ قيمة العمل والتفاعل والمشاركة؛ من أجل تشكيل شخصية إيجابية للطلاب تسهم بفاعلية في بناء مجتمعاتهم وأوطانهم، في إطار من الحكمة والوسطية التي حث عليها الإسلام، مضيفًا أن برنامج ملتقى الشباب يتضمن عددًا من الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية التي تهدف إلى غرس معاني الاندماج وقبول الآخر، وتستكشف وتنمي المهارات القيادية للطلاب المشاركين في الملتقى والبالغ عددهم 100 طالب يمثلون 20 جنسية، ويدرسون في جامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى.