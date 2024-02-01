الكلاب البوليسية في الجيش الإسرائيلي مشتتة بسبب حماس

قال موقع واي نت الإسرائيلي، إن حركة حماس تحاول تشتيت وإلهاء الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي، خلال مهمتها لتحديد مكان المتفجرات والمقاتلين، وذلك بترك كلاب ضخمة في الشوارع.

وحسب الشرق الأوسط، نقل الموقع ثلاث حوادث مختلفة حصلت في الأسابيع الأخيرة، حيث عثر الجنود الإسرائيليون على كلاب مقيدة بالسلاسل في المنازل والساحات حيث تم إرسال وحدة الكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة أمام القوات الإسرائيلية.

ويدرب الجيش الإسرائيلي كلابه على عدم تشتيت انتباهها بواسطة حيوانات أخرى أو ضجيج الحرب، ولكن في بعض الحالات، قد يواجه الكلب كلاب أخرى عدائية يمكن أن تتدخل في مهامه، بحسب الموقع.

وقد تلقى الجنود إحاطات خاصة حول الظاهرة الجديدة التي أثارت المخاوف. وتم إخراج عشرات الكلاب الضالة من غزة منذ بدء الحرب، بعد أن تجولت جائعة وعطشى بين الأنقاض التي خلفها الهجوم الإسرائيلي.

وفق الموقع فإن وحدة الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي تعتبر عنصرا حاسما في القتال.