الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكلاب البوليسية في الجيش الإسرائيلي مشتتة بسبب حماس

كلاب الجيش الإسرائيلي
كلاب الجيش الإسرائيلي

قال موقع واي نت الإسرائيلي، إن حركة حماس تحاول تشتيت وإلهاء الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي، خلال مهمتها لتحديد مكان المتفجرات والمقاتلين، وذلك بترك كلاب ضخمة في الشوارع.

 

وحسب الشرق الأوسط، نقل الموقع ثلاث حوادث مختلفة حصلت في الأسابيع الأخيرة، حيث عثر الجنود الإسرائيليون على كلاب مقيدة بالسلاسل في المنازل والساحات حيث تم إرسال وحدة الكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة أمام القوات الإسرائيلية.

 

ويدرب الجيش الإسرائيلي كلابه على عدم تشتيت انتباهها بواسطة حيوانات أخرى أو ضجيج الحرب، ولكن في بعض الحالات، قد يواجه الكلب كلاب أخرى عدائية يمكن أن تتدخل في مهامه، بحسب الموقع.

وقد تلقى الجنود إحاطات خاصة حول الظاهرة الجديدة التي أثارت المخاوف. وتم إخراج عشرات الكلاب الضالة من غزة منذ بدء الحرب، بعد أن تجولت جائعة وعطشى بين الأنقاض التي خلفها الهجوم الإسرائيلي.

 

وفق الموقع فإن وحدة الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي تعتبر عنصرا حاسما في القتال.

 

مواد متعلقة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 27019 شخصًا

مسلّح يقتحم مقر شركة أمريكية داعمة لإسرائيل في تركيا ويحتجز من فيها كرهائن

قائدان سابقان بالجيش الإسرائيلي وعضو كنيست يطالبون بإعلان عدم أهلية نتنياهو لمنصبه

الرئاسة الفلسطينية: قرار الكونجرس سيؤثر في دور أمريكا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

إيران.. بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية جنوب البلاد

لأول مرة منذ بدء الحرب.. انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غرب غزة

سي إن إن تكشف عن أكبر تغيير عسكري لزيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية

الناتو يكشف تفاصيل الصفقة الأمريكية في كييف
الجريدة الورقية