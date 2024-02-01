وزير الري ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، و محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، ومستر، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عدد من مشروعات حماية الشواطئ بشمال المحافظة بنطاق مركزى مطوبس وبلطيم، ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بنطاق محافظة كفر الشيخ بطول ٢٩ كيلومتر، بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الرى والموارد المائية ومحافظة كفرالشيخ.

قال المحافظ أنه يتم تنفيذ مشروع حماية الشواطئ والمناطق المنخفضة بشمال المحافظة بطول29 كم بالتعاون مع بالهيئة المصرية العامة حماية الشواطئ، لافتاً ان هذا المشروع الاستثماري الضخم يعد إضافة قوية للتنمية بشمال المحافظة لحماية المناطق المنخفضة علي شاطيء البحر المتوسط بطول 29 كم، وبخاصة المسافة من غرب محطة كهرباء البرلس الى المنطقة الصناعية بمطوبس، من المناطق المنخفضة بين البرلس ومصب فرع رشيد، فضلاً عن حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي (كوتشنر)، لصالح التنمية وحماية المشروعات القومية والتنموية بشمال المحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لوضع الرؤوس الحجرية لوقف الأمواج التي تخطت الخمس أمتار والنصف في الفترة السابقة، كما تتم مرحلة التغذية بالرمال لكسب أراضى جديدة ووقف نحر البحر للشاطئ.

صرح وزير الموارد المائية والري بأنه تم أنشاء عدد من نماذج حماية الشواطئ بمحافظة كفرالشيخ منها انشاء جسر رملي بفعل العوامل الطبيعية وقد ارتفع مستوي الجسر الي متر فوق سطح البحر مشيرا الي ان الرمال المكون للجسر قليلة المسامية كما تم وضع البوص علي جانبي الجسر وفقا لاقتراح سكان المنطقه لزيادة تماسك الجسر الرملي لحماية الشواطئ

وجه وزير الموارد المائية والرى خلال جولته بمحافظة كفرالشيخ بقيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة أعمال الحماية المنفذة وعمل نموذج رياضي لتحديد مدى الحاجة لزيادة ارتفاع أعمال الحماية مستقبلا وتكرار هذا المشروع بمناطق أخرى .

