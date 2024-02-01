قبل اجتماع المركزي.. سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية

سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. استقرت العملة الخضراء اليوم الخميس بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية، قبل اجتماع البنك المركزي بساعات قليلة، وبلغ سعر الدولار الجنيه بالبنك المركزي، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الجنيه بالبنك المركزي، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.