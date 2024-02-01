الخميس 01 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قائدان سابقان بالجيش الإسرائيلي وعضو كنيست يطالبون بإعلان عدم أهلية نتنياهو لمنصبه

نتنياهو
نتنياهو

أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا في البلاد، تلقت مذكرة يطالب فيها 10 أشخاص بينهم مسؤولون سابقون في الجيش وأعضاء كنيست، بإعلان عدم أهلية بنيامين نتنياهو، لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وحسب سبوتنيك، ذكرت الصحيفة أنه من بين الشخصيات التي وقعت على تلك المذكرة، وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعلون، ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، الجنرال دان حالوتس، ونعمة عظيمي، عضو الكنيست عن حزب "العمل".

وطالب الموقعون العشرة على المذكرة، المحكمة العليا الإسرائيلية، بتقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو، لكونه يضر بأمن الدولة الإسرائيلية، فضلا عن تقصيره بشأن "طوفان الأقصى" العملية التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

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