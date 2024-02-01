الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

غدا.. بمعرض الكتاب

مهرجان المسرح المصري يحتفي بالفائزين بـ "مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي"

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، للاحتفاء بالفائزين في مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي، خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وذلك غد، الجمعة، في الثالثة مساء بالقاعة الرئيسية " قاعة سليم حسن " داخل( بلازا 1).

ومن المقرر أن يحضر الندوة، كل من  : " الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعضو اللجنة العليا، والفنان القدير ياسر صادق مدير المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة العليا، ويدير الندوة الكاتب المسرحي عماد مطاوع رئيس لجنة النشر بالمهرجان ، بحضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة : الدكتور عصام الدين ابو العلا "رئيساً "، وعضوية كل من : الدكتور ايمن عبد الرحمن ( عضوا )، والدكتور ياسر علام.

 وبحضور المؤلفين الثلاثة الفائزين وهم : فاز بالمركز الأول هاني مصطفى قدري، عن مسرحية (فتاة المترو)، ونال المركز الثاني أحمد رجائي، عن مسرحية (النصف الثاني من الطريق)، فيما حصل أحمد سمير قرني على المركز الثالث، عن مسرحية (ليلة بعد ألف ليلة).


مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول في الدورة السادسة عشرة ، حملت اسم الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، تكريما وتخليدا لاسمه، وتسابق خلالها حوالي ( 167 ) نصا مسرحيا بعد استبعاد النصوص غير المطابقة، وعقب الندوة ستشهد القاعة حفل توقيع للمؤلفين الثلاثة علي الاصدار الذي تم طباعته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري .

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