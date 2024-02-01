وزير الشباب: حريصون على تخريج دفعات من النشء لديه الوعي والانتماء للوطن

قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء-الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بتخريج الدفعة الأولى من النشء من كلية الدفاع الوطني الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، والتي استمرت لمدة أربعة أيام ، وشارك فيها النشء تحت 18 سنة من محافظات شمال سيناء والقاهرة والجيزة.

وقد تناولت الدورة محاور الأمن القومي والأمن السيبراني ، والدولة وحقوقها ، وكيفية مواجهة الشائعات والفكر المتطرف .

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء النشء وتنمية الوعي للحفاظ على الاجيال القادمة وجعلها قادره على حمل راية الوطن ولديها من الوعي والإدراك لكافة التحديات التى تواجه للوطن ، وكذلك الحرص على تعظيم الاستفادة من إسهامات النشء والشباب ومبادراتهم فى مختلف مسارات التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية في شتي المجالات.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل حاليا على تكثيف مختلف المبادرات الخاصة بتمكين النشء وخاصة فيما يتعلق بتوعيتهم بشكل عام وزيادة الإدراك والوعى الثقافى لديهم لديهم بكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجهود الدولة لتحقيق النهضة الشاملة فى جميع القطاعات التنموية ووضع مصر على خارطة الطريق لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة والتى ظهرت معالمها بوضوح فى الجمهورية الجديدة ومكوناتها المتنوعة من جيل جديد للمدن الذكية وشبكات الطرق والمواصلات وبنية شبابية ورياضية وفق المواصفات العالمية وغيرها من معالم الجمهورية المصرية الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر تلك الدورات حتي يتم إفساح المجال لأكبر عدد ممكن من النشء من جميع قري ومدن محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة وفق جداول زمنية متتالية.