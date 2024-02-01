ميادة الحناوي تُغني لـ نزار قباني والموسيقار طلال في "أحبني كما أنا"

عادت المطربة ميادة الحناوي لجمهورها بأغنيتها الجديدة "أحبني كما أنا" من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف خالد أبو منذر

قصيدة جديدة لنزار قباني بصوت ميادة الحناوي

عمل غنائي رفيع المستوى، يحمل رؤية فنية متنوعة وأسلوبا متطورا في عالم الموسيقى والغناء العربي، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور.

ومن أجل اكتمال البهجة قامت ميادة الحناوي بتصوير كليب الأغنية في دبي من إخراج عماد باسيل ، حيث تتمحور قصة الكليب حول المشاعر والأحاسيس الرقيقة بين المحبين، أشبه بقصة رومانسية قصيرة، ومن المتوقع ان يحظى العمل بمتابعة قوية وإعجاب أكبر من عشاق ومحبي ميادة الحناوي ، حيث استمر التصوير لمدة أربعة أيام ، استخدم خلالها أحدث التقنيات السينمائية ، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية طربية راقية.

ميادة الحناوي كشفت عن تفاؤلها الشديد بأغنيتها الجديدة "أحبني كما أنا" التي تحمل فكرة بديعة ورؤية فنية متميزة ، مؤكدة تن تقديم أغنية من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر نزار قباني له طعم مختلف مليء بالإبداع الفني ، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون الإستثنائي، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل من خلال هذه التجربة الرائعة.

وأضافت : كان لي الشرف العظيم وبالغ السعادة والإمتنان بكل هذا الإهتمام الكبير من الموسيقار طلال الذي حرص على تقديم عمل فني بديع كالعادة، وكلنا نعلم ان أعماله تعكس عالمه الموسيقي الخاص، واهتمامه بكل تفاصيل العمل، ومن كل قلبي أقول له شكراً على هذا التعاون المثمر، من خلال رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي ، وكلمات المبدع الراحل نزار قباني، أغنية عامرة بالغناء والطرب والإحساس.

وفي النهاية راهنت ميادة الحناوي على أغنياتها الجديدة وفيديو كليب "أحبني كما أنا" ، وكشفت لنا عن سعادتها بهذا العمل ، وتقدمت بالتحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل ، وتمنت أن تنال الأغنية والفيديو كليب إعجاب الجمهور.