ندوة توعوية بالدقهلية تحذر من مخاطر الإدمان على الشباب

نظمت لجنة التوعية المجتمعية التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة ندوة توعوية بعنوان “ كيف نقي أبناءنا من خطر الإدمان أسرة قوية =مستقبل أفضل "بمركز الشباب بقرية ميت علي تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورعاية الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون بين جامعة المنصورة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومؤسسة حياة كريمة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية.

خطورة المخدرات

فيما تحدث وكيل وزارة الاوقاف السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية الشيخ طه زيادة عن خطورة المخدرات وتحريمها من الوجهة الدينية وآثارها المدمرة علي عقول الشباب وأهمية الوازع الديني في حماية الشباب من هذا الخطر الداهم.

استخدام الأدوية

وتحدثت الدكتورة سحر الدكروري أستاذ بطب المنصورة ورئيس لجنة التوعية المجتمعية التابعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بجامعة المنصورة ورئيس لجنة المرأة بمجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية عن الأضرار الصحية والنفسية للمخدرات وسوء استخدام بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى الإدمان وانواع الإدمان والمخدرات التخليقية وجهود الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان علي جميع المحاور الوقائية والعلاجية والتشريعية والمجتمعية وقنوات العلاج الحكومية المختلفة المجانية .

الخط الساخن

وتحدث رئيس وحدة مكافحة الإدمان بمحافظة الدقهلية السابق والدكتورة أمل يونس مدير إدارة التخطيط بإدارة المشروعات بجامعة المنصورة إسلام البشلاوي عن خطر التدخين والسجائر الإلكترونية وأضرارها والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووحدات العلاج بكافة المحافظات. وتحدثت الدكتورة أمل يونس عن أهمية التربية الإيجابية للأبناء وثقافة الحوار وكيفية مواجهة الضغوط النفسية بالأساليب الحديثة في التربية وتم فتح باب النقاش في نهاية الندوة.

حضر الندوة الكاتب الصحفي أحمد أبو القاسم نائب المنسق العام لمؤسسة القادة بالدقهلية وعضو لجنة التوعية المجتمعية بجامعة المنصورة .

حضور عدد من الشباب