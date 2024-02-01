مدرسةالإمام الطيب تستقبل ٣٢ طالبًا وطالبة من نيجيريا لدراسة علوم القرآن

أعلنت مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده عن استقبال دفعة جديدة من طلاب «روضة الفرقان لتحفيظ القرآن» بنيجيريا يبلغ عددهم(٣٢) طالبًا وطالبة؛ لدراسة وحفظ القرآن الكريم وعلومه، وذلك خلال الفترة من ١ إلى ٦ فبراير الجاري.

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أنه قد تم إعداد برنامج تعليمي مكثف لطلاب «روضة الفرقان» يهدف إلى تزويدهم بالمهارات المتعددة التي تؤهلهم لتدبر القرآن الكريم، وتعلم القراءات المتواترة، وإتقان أحكام تجويده، إضافة إلى تطوير مهاراتهم في فن الخط والرسم العثماني للمصحف الشريف.

بناء شخصية مسلمة معاصرة



وأضافت مستشار شيخ الأزهر، أن مدرسة «الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم» تعمل على‎ ‎نشر المنهج الإسلامي الوسطي عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته‏ وتدبر معانيه، فضلًا عن بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في مجتمعها، وتواكب ‏تطورات العصر في مجالات العلم الشرعي، انطلاقًا من حرص فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تحصين الطلاب والطالبات بالعلم النافع، بما يمكنهم من التفوق والارتقاء بمجتمعاتهم.

على الجانب الآخر شهد ركن الخط العربي بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، إقبالا متزايدا من زوار معرض الكتاب، حيث انتظم عدد كبير من رواد الجناح في طابور طويل حتى يتمكن كل منهم، من الحصول على بطاقة مخطوط عليها اسمه بالخط العربي .

حيث أشار رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب الى جمال وروعة ودقة الخط الذي يُكتب به أسماؤهم، مؤكدين ان الفرحة والسعادة تنتابهم بمجرد تُكتب أسماؤهم والكل يسعى أن يُكتب اسمه، ويلتقط معه الصور التذكارية؛تخليدا لذكرى زيارة جناح الأزهر.



ولم يكتف ركن «الخط العربي» بجناح الأزهر، بمجرد كتابة الأسماء لزوار جناح الأزهر فحسب، بل يعرض مقاطع فيديو لتدريس الخط العربي بالجامع الأزهر على شاشة خاصة داخل الركن، تشجيعا للزائرين على ممارسة فن الخط العربي؛ بأشكاله: الخط الديواني والثلث والفارسي والرقعة والنسخ، على حسب طلب زوار جناح الأزهر.

يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.