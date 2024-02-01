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الخميس 01 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تكريم ميرهان حسين في ملتقى التميز والإبداع عن "الونش"

ميرهان حسين
ميرهان حسين

كرم ملتقى التميز والإبداع الفنانة ميرهان حسين،  عن مسلسل "الونش" حيث برعت في دور "نوارة" وكانت حققت نجاحا كبيرا.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم عاصي الحلاني، حكيم، حميد الشاعري، درة، اكرم حسني، بشرى، وعدد آخر وكبير من نجوم الفن


من ناحية أخرى تنتظر ميرهان، عرض مسلسل "الذنب" حيث  تجسد شخصية تدعي "سميرة" محامية وان دورها يجمعها بالفنان هاني سلامة، ووصفته بالفنان "الخلوق" حيث يدور العمل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت تصريحاتها أن الأعمال التي تضم  ١٠ حلقات من اقرب الأعمال لقلبها لأسباب كثيرة اهمها وجود السيناريو قبل التصوير وايضا أنها أصبحت لغة العصر مع الجمهور.


ومسلسل الذنب مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.


يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "الونش"، والذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي "حسن الونش" لم يُعِرها اهتماماً وهو يصعد من القاع الى القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة "نوّارة" الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة "حسن" واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

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