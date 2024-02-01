"الخط العربي" يجذب رواد معرض الكتاب في جناح الأزهر

شهد ركن الخط العربي بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، إقبالا متزايدا من زوار معرض الكتاب، منذ صباح اليوم.

وانتظم عدد كبير من رواد الجناح في طابور طويل حتى يتمكن كل منهم، من الحصول على بطاقة مخطوط عليها اسمه بالخط العربي، وذلك دون كلل أو ملل، وما هو إلا من جمال وروعة ودقة الخط الذي يُكتب به أسماؤهم، وما أن تُكتب أسماؤهم إلا وتجد الابتسامة والفرح مرسومة على وجوههم، والكل يسعى أن يُكتب اسمه، ويلتقط معه الصور التذكارية؛تخليدا لذكرى زيارة جناح الأزهر.

مقاطع فيديو لتدريس الخط العربي بالجامع الأزهر

ولم يكتف ركن «الخط العربي» بجناح الأزهر، بمجرد كتابة الأسماء لزوار جناح الأزهر فحسب، بل يعرض مقاطع فيديو لتدريس الخط العربي بالجامع الأزهر على شاشة خاصة داخل الركن، تشجيعا للزائرين على ممارسة فن الخط العربي؛ بأشكاله: الخط الديواني والثلث والفارسي والرقعة والنسخ، على حسب طلب زوار جناح الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.