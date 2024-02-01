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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لأول مرة منذ بدء الحرب.. انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غرب غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت شبكة سكاي نيوز، انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ بدء توغلها البري من محاور الشمال الغربي في مدينة غزة بشكل كامل.

وقال الشهود إن الانسحاب حدث تحديدا في مناطق الكرامة والمخابرات والشيخ رضوان والسودانية والتوام والعامودي.

ويرجح مراقبون أن يكون هذا الانسحاب في إطار محاولات الجيش الإسرائيلي لإعادة انتشار قواته تكتيكيا على الحدود الشمالية للقطاع.

الانسحاب "لا يعني بالضرورة عدم عودتها للتوغل مجددا في هذه المناطق".

وتقول حركة حماس إن إسرائيل لا بد أن توقف هجومها على غزة وتسحب قواتها من القطاع قبل إبرام أي اتفاق لتبادل الرهائن والسجناء.

 

يأتي ذلك فيما تجرى حاليا محادثات تهدف إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.
وقال البيت الأبيض، الإثنين، إن المحادثات "بناءة وواعدة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به
 

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