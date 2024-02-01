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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم الملكة مهدد بالسحب بعد حصد إيرادات ضئيلة

فيلم الملكة
فيلم الملكة

حصد فيلم الملكة، بطولة الفنانة هالة صدقي، على مدار 15 يومًا إيرادات ضعيفة ما جعله مهددًا بالسحب من السينمات، حيث جنى 470 ألفًا حتى الأن في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

 

كان تم تغيير اسم الفيلم من "كتف رباعي" إلى "الملكة"، ومن المقرر طرحه في الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

 

قصة فيلم الملكة :-

ويشار إلى أن تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث تتعرض سيدة أعمال تدعى (ماجدة) للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم.

 

أبطال فيلم الملكة:-

يذكر أن فيلم الملكة، بطولة: "هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

آخر أعمال الفنانة هالة صدقي

آخر أعمالها مسلسل "جعفر العمدة"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، هالة صدقي، أحمد فهيم، مي كساب، منة فضالي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

 

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