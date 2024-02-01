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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أحمد عز يستأنف على إلزامه بدفع مليون جنيه مصروفات توأم الفنانة زينة

زينة وأحمد عز
زينة وأحمد عز

تقدم الفنان أحمد عز بالاستئناف على قرار إلزامه بدفع 23 ألفا و304 جنيهات أسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين، وقررت المحكمة تحديد جلسة 20 مارس المقبل لنظر أولي جلسات الاستئناف.

وكانت محكمة استئناف عالي الأسرة، أصدرت حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات أسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وقدم المحامي معتز الدكر دفاع الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه لسيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.

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