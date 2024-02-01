عاجل
عاجل.. مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسحب من غرب وشمال غزة بشكل كامل ارتفاع سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس من أرض المزرعة
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وتبقى الروح معرض لفريد فاضل بقاعة في الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

يفتتح الفنان الدكتور فريد فاضل، معرضه المقام تحت عنوان وتبقى الروح في السادسة مساء السبت 3 فبراير بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الوزراء والسفراء ونجوم المجتمع والنقاد ومحبى الفنون التشكيلية.  

يستمر المعرض حتى الخميس 8  فبراير ويضم 50 لوحة جديدة منفذة بالالوان الزيتية مستوحاه من العديد من مصادر الالهامات الابداعية المفضلة لديه منها الريف المصرى ، بورتريهات أولاد البلد ، الورود ،الطبيعة الصامتة ، أبنية القاهرة التاريخية ، شواطئ الإسكندرية وبلاد النوبة القديمة .

يشار ان الفنان الدكتور فريد فاضل، يتميز باسلوب متفرد في لوحاته الواقعية التى تصور الجمال ، ويحرص فى كل اعماله على إبراز الأصالة وروح الموجودات بالوانمشرقة نابضة بالحياة لتلامس وجدان جمهوره .

مواد متعلقة

التراث يتغنى من نوادر مؤلفات الطرب في معهد الموسيقى.. الليلة

التفاصيل الكاملة لفيلم "درويلة" قبل انطلاقه بالسينمات

تكريم الكابو حميد الشاعري بملتقي التميز والإبداع

نجوم الفن يشاركون في تكريم الفنان القدير رشوان توفيق.. صور

نوادر مؤلفات الطرب فى معهد الموسيقى العربية هذا الموعد

تفاصيل ليالي باليه كليوباترا على المسرح الكبير

مهرجان المسرح المصري يحتفي بالفائزين بـ "مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي" بمعرض الكتاب

تعرف على فعاليات "متحف الطفل" بمعرض الكتاب في دورته 55
الجريدة الورقية