ورش فنية وعروض متنوعة للأطفال ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عدد من الفعاليات الفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لدعم الموهوبين، المعد في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي هذا الشأن، عقد قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم بالتظليل، تدريب وإشراف كلا من الفنانة أسماء فريد محسن ومحمد عبد الرحمن مسئولي النشاط، وذلك بمكتبة الفيوم العامة.

ونفذت مكتبة اللاهون ورشة فنية من تشكيل الورق والفوم لتزيين الأقلام، نفذتها ندى أحمد مسئول النشاط مع عدد من الأطفال من رواد الموقع، بينما نفذ قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم ورشة فنية بمناسبة ذكرى ٢٥ يناير، تدريب وإشراف ميرا أمير، تم خلالها البدء فى تصميم معلقة، وتنفيذ مجسم للأهرامات الثلاثة من ورق الكانسون الملون، وذلك بمكتبة الفيوم العامة، بينما شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنية من الخرز نفذها كل من هالة عيسي، ومروة السيد، مسئولي النشاط بالمكتبة، تم خلالها تنفيذ أشكال متنوعة من الحلي منها سلسلة وعقد.



ورش فنية لتعليم أساسيات الرسم بفرع ثقافة الفيوم

في ذات السياق، شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم، ضمن لقاءات نادي الموهوبين للفنون التشكيلية، بالتعاون مع قسم المواهب بالفرع، نفذها محمود سالم مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، فيما شهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة عرض اسكتش مسرحي عن قصة "الأميرة ذات الهمة"، نفذها عدد من رواد ومواهب المكتبة ومنهم؛ زياد أحمد وجمال محمد، وإبراهيم عيد، بدر عبد الغفار، أحمد عمرو، لبنى إبراهيم، وهشام هانى، ملك حسن، صبا محمد، مروة عادل، بإشراف هناء حسن مسئول مكتبة الطفل.

وإستمرارا لاحتفالات عيد الشرطة وذكري ٢٥ يناير، شهدت جمعية الرعاية المتكاملة احتفالية فنية، تضمنت ورشة فنية للرسم الحر بإشراف تهاني أحمد ونعمة رجب أخصائي ثقافة الطفل، إلي جانب ورشة حكي بالعرائس بعنوان "حكاية شعب" قدمتها جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل بالفرع، أوضحت خلالها صمود رجال الشرطة المصرية أمام الاحتلال الانجليزي في موقعة الاسماعيلية، ببسالة وشجاعة قدموا أرواحهم فداء للوطن، ولهذا السبب تم اختيار يوم ٢٥ يناير من كل عام عيدا للشرطة، ومازالت الشرطة المصرية تقوم بدورها في حفظ الأمن والأمان داخل البلاد، تلاها اكتشاف مواهب الأطفال.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة خلال أجازة نصف العام، لتنمية ودعم الموهوبين، بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.