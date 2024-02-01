رصد 120 قطعة سلاح في حملات أمنية استهدفت 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (277) قضية مخدرات، (120) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (85314) حكما قضائيا متنوع.



وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (43) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش - 29 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهم "لـ 38 منهم معلومات جنائية".

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط ، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الأخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز.

بمواجهتما قررا بقيامهما بالإتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات المشار إليه على النحو المشار إليه.