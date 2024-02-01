إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة مكيروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من دير الملاك في مركز نقادة جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من دير الملاك بمركز نقادة على الطريق الصحراوي الغربي، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات لنقل المصابين.



تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت جهات التحقيق لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى طوخ التكاملي بنقادة لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بنطاق محافظتى "الغربية والبحيرة") لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات وشراء والحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 6 مليون جنيه تقريباً.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بمحافظتى كفرالشيخ والإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريبا.



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً.