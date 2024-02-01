القبض على شخصين لسرقتهما محل صاغة فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط ، أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الأخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين") حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز.

بمواجهتما قررا بقيامهما بالإتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغاتا المشار إليه على النحو المشار إليه.

وفى سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس– سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى، بحوزته (كمية من مخدرى "الهيدرو، الحشيش" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة".

وأسفرت الجهود عن ضبط (سيدتين "لأحداهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بحوزته (5,35 كيلو جرام لمخدر الأستروكس - كيلو جرام لمخدر الآيس - كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" – مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة.