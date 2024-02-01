رصد مخدرات بقيمة 31 مليون جنيه في 3 محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، قدرت قيمتها المالية بحوالى 31 مليون جنيه، وذلك استكمالاً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، وفى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حملات مكثفة بنطاق مديريات أمن (الإسماعيلية – مطروح - سوهاج) إستهدفت العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى ومروجى المواد المخدرة.. أسفرت جهودها عن ضبط (12 عنصر إجرامى) بالإسماعيلية.. وبحوزتهم (250 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 10 كيلو جرام لمخدر الأيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 1000 قرص لعقار التامول المخدر – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش - 2 طبنجة - عدد من الخزائن والطلقات مختلفة الأعيرة - سيارات ودراجات نارية "تستخدم فى الترويج لنشاطهم الإجرامى").



ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين) بمطروح.. وبحوزتهما (60 ألف قرص مخدر - 12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصرين إجراميين) بسوهاج.. وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – طبنجة – 4 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بحوالى (31 مليون جنيه)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.