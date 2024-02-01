الأمن يداهم 3 مصانع ومنافذ تصنيع أعلاف حيوانية غير مرخصة

استهدف قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة ومديريتى أمن "البحيرة والشرقية" (منفذ, 2 مصنع, مجرشة لتجارة وتصنيع الأعلاف الحيوانية " بدون ترخيص ") أسفرت نتائجها عن ضبط ( 12,5 طن أعلاف حيوانية - 23 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مُقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر)، بالإتجار فى الأسلحة النارية "بدون ترخيص" وإتخاذه من دائرة مركز منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، 5 فرد محلى وعدد من الطلقات- دراجة نارية، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.