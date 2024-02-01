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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد: تعديل ميعاد قطارى 791 و784 ركاب البصيلي / المعمورة والعكس

القطارات
القطارات

 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل ميعاد قطار 791 ركاب البصيلي / المعمورة  ليقوم الساعة 07:05 مساءًا بدلًا من الساعة 05:30 مساءًا وكذلك تعديل ميعاد قطار 874 ركاب المعمورة / البصيلي ليقوم الساعة 08:30 مساءًا بدلًا من الساعة 07:10 مساءًا وذلك لمقابلة قطارى 640 و4210 أخر قطارين بكل من المعمورة والبصيلى وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 / 2 / 2024 طبقاً للجداول المرفقة . 

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