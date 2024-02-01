عاجل
عاجل.. حادث أمني في منطقة الحديدة بالقرب من البحر الأحمر
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحت شعار "من حقك تعرف"..

الاعتماد والرقابة الصحية تتيح خرائط تفصيلية للمنشآت الطبية المعتمدة بالمحافظات

الدكتور أحمد طه
الدكتور أحمد طه

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصول المواطن المصري على خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، إتاحة خرائط تفصيلية للمنشآت الصحية المعتمدة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال موقعها الالكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

txt

باحث: إسرائيل تضغط على الفلسطينيين بسلاح منع المساعدات (فيديو)

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على أهمية توعية المواطنين بأحدث مستجدات جودة الصحة وعلى رأسها ضمان سهولة وصول المرضى إلى أقرب منشآت حاصلة على اعتماد "جهار" من كافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية ، وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول علي خدمات صحية آمنة وذات جودة.

وأضاف أن الخرائط التفصيلية المتاحة تشمل جميع أنواع المنشآت المعتمدة من: وحدات ومراكز رعاية أولية، مستشفيات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز طبية متخصصة ، عيادات خاصة، مراكز علاج طبيعي، صيدليات، مشيرا إلى أن هذه الخرائط سيتم تحديثها دوريا وفقا لمستجدات عملية الاعتماد.

يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد اعتمدت حتي الآن  ٣٠٦ من المنشآت الصحية موزعة علي ١٧ محافظة من محافظات مصر ، يقع العدد الأكبر منها بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.
 


 

مواد متعلقة

باحث: إسرائيل تضغط على الفلسطينيين بسلاح منع المساعدات (فيديو)

المفتي: يجب إعادة النظر في التحديات المعاصرة بروح التكامل بين العلوم الشرعية والكونية

19 إصدارًا لمكتب إحياء التراث الإسلامي في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

معهد التخطيط يعقد ندوة توعوية حول "التحول الأخضر في مصر: الفرص والتحديات"

عقب حادث تصادم طائرتين.. ارتطام قطار بشاحنة في سايتاما باليابان
الجريدة الورقية