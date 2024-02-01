70 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى أولاد صقر

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه توصيل عدد 70 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقري وعزب (المسري، حمادة، جاد ابراهيم، نيللي، مكرم، زنانيري) التابعين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر.

ولفت أن ذلك يأتي تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن هذل البروتوكول يهدف توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وإضافة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها: عدم وجود عائل للأسرة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوى القدرات والهمم، وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.