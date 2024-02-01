تحرير 33 محضرا ضد المخابز المخالفة في بيلا

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الخميس، في حملات الرقابة التموينية والتفتيش على المخابز .

وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة بيلا للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد رئيس مركز ومدينة بيلا الحملة أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائب رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وتمكنت الحملة من تحرير 33 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 24 محضرا للتلاعب فى الموازين، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، و4 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

وجري تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.