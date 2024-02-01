مركز إعلام دمنهور ينظم إحتفالية بعيد الـشرطة

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، إحتفالية بعيد الشرطة ،تحت شعار ( عطاء .. تضحية .. وفاء بالعهد) بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور اللواء أحمد الحسيني مساعد وزير الداخلية سابقا ، و العميد طاهر الفخراني - وكيل إدارة مرور البحيرة ، وبمشاركة عدد كبير من مكلفات الخدمة العامة وممثلي الهيئات والادارات بدمنهور.

وتناولت الإحتفالية التأكيد على أن عيد الشرطة يمثل فرصة عظيمة لتكريم رجال الشرطة البواسل ، الذين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل أمن وأمان الوطن ،وتقديرا لجهودهم المخلصة والمتواصلة لحفظ الأمن والنظام ، وتحملهم مسؤولية حماية الوطن والمواطنين ، وأداء واجباتهم بشجاعة وإحترافية لضمان إستقرار البلاد، بالإضافة إلى دورهم الهام في تعزيز الثقة المجتمعية والتواصل الفعّال مع الجمهور وتقديم المساعدة والدعم للمواطنين والإجابة على إستفساراتهم وشكاويهم.

كما تم توجيه تحية إعزاز وإجلال وتقدير لأرواح شهداء الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.