نجوم الفن يشاركون في تكريم الفنان القدير رشوان توفيق.. صور

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم الفنان القدير رشوان توفيق، وذلك مساء أمس الأربعاء ٣١ يناير، بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

قدمت الاحتفالية الإعلامية آيات أباظة، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع منهم؛ سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان القدير محمود حميدة، والفنان القدير محمد رياض- رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والدكتور هاني كمال، والقدير محسن منصور- مدير عام فرقة المسرح الحديث، والقديرة عزة لبيب، والفنانة دنيا عبد العزيز، والشاعر الكبير محمد بهجت، والدكتور عماد عبد الله- رئيس قطاع الإنتاج الأسبق بمدينة الإنتاج الإعلامي.

بدأت الاحتفالية بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية؛ قدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث قام بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس صدقي، وعلى آلة التشيلو: عمرو صبحي.

أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مشوار العمر" من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ تعليق صوتي للفنان القدير أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل، استعرض الفيلم؛ السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق، وتناول شهادات للفنانين؛ أحمد ماهر، محمد رياض، عمرو محمود ياسين، أيمن عزب، إيهاب فهمي، والمخرجة القديرة رباب حسين، والدكتور عماد عبد الله.

ثم ألقى الشاعر الكبير محمد بهجت شعرا في حب الفنان رشوان توفيق، وتحدث الفنان القدير إيهاب فهمي قائلا: أرحب بالرموز العظيمة التي جاءت لتحتفي معنا بهذا الفنان العظيم، فهو رمز عظيم تعلمنا منه الأخلاق والالتزام، نحن نقف أمام صرح كبير، جسد كافة الشخصيات باقتدار، وأعرب إيهاب فهمي عن فخره بمشاركة الفنان القدير رشوان توفيق في بداية حياته الفنية، وأكد فهمي على أن مصر مليئة بالرموز الفنية العظيمة، ولها الريادة والحضور دائما، واختتم كلمته داعيا الله عز وجل أن يحفظ ويبارك وجود القدير رشوان توفيق، متمنيا رؤيته على المسرح، مؤكدا أهمية الاحتفال والتكريم للقدير رشوان توفيق في ذكري ميلاده.

وقدم الفنان القدير رشوان توفيق الشكر للفنان إيهاب فهمي وجميع الحاضرين، باكيا من كل هذا الحب وشعوره بفضل من الله عليه- حسب تعبيره-.

كما تحدثت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب عن أخلاق رشوان توفيق العظيمة، وقيمته الفنية، وذكريات صداقة العمر بينهما.

وفي نهاية الحفل أهدى الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ درع تذكاري وشهادة تقدير للفنان القدير رشوان توفيق.